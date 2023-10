Un nuovo modello di vendita per il Bmw Group che nel 2024 introdurrà le novità in tutta Europa e cominciando da Mini, in Italia, Polonia e Svezia da gennaio. I restanti paesi europei seguiranno gradualmente, con il coinvolgimento del marchio Bmw previsto a partire dal 2026.

L'introduzione del nuovo modello di vendite consentirà a tutti i nuovi veicoli della casa dell'elica e di Mini e alle vetture usate di proprietà del Bmw Group, di essere venduti attraverso un vero e proprio modello di agenzia in tutta Europa.

I prezzi standard a livello nazionale, a parità di prodotto, garantiranno poi una maggiore trasparenza per i clienti.

Con il passaggio al modello di agenzia, il Bmw Group procederà anche alla digitalizzazione dell'intero processo di acquisto, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra l'esperienza di acquisto online e quella fisica, oppure di passare da una all'altra senza soluzione di continuità.

"Questo passaggio alla vendita diretta con i nostri partner - ha commentato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag e responsabile customer, brand e sales - è una tappa fondamentale del riallineamento della nostra divisione vendite, in corso dal 2020. Il nuovo modello di business ci consentirà di comunicare direttamente con i nostri clienti e di dare al Bmw Group un'interfaccia diretta con gli acquirenti".

Quando il nuovo modello di vendita sarà in vigore, il Bmw Group continuerà a fare affidamento alla sua rete di vendita. Il nuovo modello di business è stato creato attraverso un lungo processo in cui i partner sono stati coinvolti attivamente.

"Ringrazio i nostri concessionari per la loro costruttiva collaborazione - ha detto ancora Nota - e per il feedback molto positivo che ci hanno dato firmando il 100% dei contratti di agenzia per il brand Mini".

