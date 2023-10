Toyota: prosegue sospensione parziale produzione

La sospensione parziale della produzione in Giappone da parte di Toyota andrà avanti tutta la settimana. Lo ha dichiarato la casa auto nipponica dopo le interruzioni delle sue operazioni causate da un'esplosione in una fornace presso un fornitore di componenti avvenuta lo scorso lunedì. L'interruzione si è ulteriormente ampliata, con 11 linee di produzione in sette diverse fabbriche nella prefettura di Aichi e nelle prefetture circostanti nel Giappone centrale costrette a fermarsi mercoledì, rispetto alle 10 linee di assemblaggio in sei fabbriche del giorno precedente. Anche se alcune di queste riprenderanno le operazioni giovedì, ha reso noto il costruttore auto numero uno al mondo, è probabile che altre interromperanno l'output venerdì, portando il numero totale di linee di produzione colpite contemporaneamente a 13 in otto fabbriche. Toyota ha 14 fabbriche in tutto il Giappone che producono automobili sia per il mercato interno che per quello estero. Le linee interessate includono anche quelle che costruiscono i popolari veicoli fuoristrada Land Cruiser e RAV4.





