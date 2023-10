Gm: rimanda al 2025 produzione pick-up Ev Silverado e Sierra

General Motors ritarderà di un anno il lancio e l'avvio della produzione dei due nuovi pick-up elettrici Chevrolet Silverado Ev e GMC Sierra Ev. Ciò comporterà lo stop della fabbrica di Orion Assembly alla fine di quest'anno e il trasferimento di circa 1.000 lavoratori in altri stabilimenti GM nel Michigan. Nell'annuncio è stato anche precisato che il riavvio delle attività avverrà nel 2025.

Attualmente il Gruppo di Detroit produce già il pick-up Chevrolet Silverado EV model year 2024 presso la Factory Zero a Detroit e ad Hamtramck insieme al GMC Hummer EV e al veicolo autonomo elettrico Cruise Origin.

"Questo non ha nulla a che fare con le trattative con i sindacali o con lo sciopero" ha detto il portavoce di Gm Kevin Kelly. Ed è evidente che GM sta ritardando la produzione dei Silverado EV e Sierra EV ad Orion per gestire meglio i propri investimenti nei modelli a batteria e soprattutto per allineare i programmi con l'evoluzione della domanda di veicoli elettrici.

"Stiamo valutando la domanda di veicoli elettrici - ha affermato Kelly - che hanno evidenziato una tendenza in fase di stabilizzazione. Ma non sta aumentando così velocemente come era stato originariamente previsto". Inoltre il portavoce di Gm ha affermato che l'azienda ha trovato miglioramenti tecnici da implementare sui pick-up per "aumentarne la redditività".

Nel gennaio 2022 - ricorda Detroit Free Press nel dare la notizia - GM aveva annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari per convertire l'impianto Orion Assembly per produrre i pickup EV sulla sua piattaforma elettrica.

