Toyota sospende la produzione in 6 impianti per un incidente

Toyota ha sospeso la produzione su 10 linee di assemblaggio in sei stabilimenti domestici martedì mattina a seguito di un incidente presso uno dei suoi fornitori avvenuto lunedì, che ha causato il blocco delle forniture a partire da questa mattina.

L'anomalia si è verificata presso l'impianto Fujioka di Chuo Spring, nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, dopo un'esplosione in una fornace che ha provocato il ferimento di due persone e il danneggiamento delle pareti della fabbrica, ha reso noto la casa auto giapponese. L'interruzione delle operazioni riguardano sei impianti nelle prefetture di Aichi e Mie, tra cui quello di Takaoka a Toyota City, che assembla i modelli Corolla. Toyota ha 14 fabbriche di assemblaggio in tutto il Giappone che producono automobili sia per il mercato interno che per quello estero. Le linee interessate includono anche quelle che costruiscono i popolari veicoli fuoristrada Land Cruiser e RAV4.

L'azienda automobilistica numero uno al mondo per volumi di vendita manterrà chiuse le linee di produzione segnalate per l'intera giornata di martedì, e al momento rimane sconosciuta la data di riapertura.



