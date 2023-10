Rolls Royce si riorganizza e taglia 2-2.500 persone

Il gruppo aerospaziale britannico Rolls Royce pianifica una riorganizzazione che porterà a tagliare tra i 2mila e i 2.500 ruoli su 42mila persone impiegate in tutto il mondo. Lo annuncia il gruppo in una nota in cui spiega il progetto di un'organizzazione più semplice e snella.

"Le modifiche proposte elimineranno le duplicazioni e garantiranno efficienza in termini di costi. La nostra rigorosa gestione dei costi e dell'organico fino al 2023 ci ha assicurato di ridurre al minimo la riduzione complessiva dell'organico" ricorda Rolls-Royce e con l'occasione annuncia l'uscita dall'azienda ad aprile 2024 di Grazia Vittadini, Chief Technology Officer da novembre 2021. Le proposte includono la creazione di una nuova organizzazione di approvvigionamento e gestione dei fornitori a livello aziendale per supportare il consolidamento della spesa del gruppo, sfruttare la scala e sviluppare standard coerenti e migliori della categoria. Oltre a garantire risparmi, una maggiore attenzione a queste aree chiave porterà a miglioramenti nel servizio clienti, riducendo i ritardi nella catena di fornitura. Anche le funzioni abilitanti, come Finanza, Consiglio Generale e Personale, saranno riunite in Rolls-Royce. "Stiamo costruendo una Rolls-Royce adatta al futuro. Questo è un altro passo nel nostro percorso di trasformazione pluriennale per costruire una Rolls-Royce altamente performante, competitiva, resiliente e in crescita" ha commentato l'ad Tufan Erginbilgic.



