Škoda torna in Kazakistan

Škoda, grazie ad un accordo con il partner di vendita e produzione locale Allur Company, è pronta a rientrare nel mercato del Kazakistan nel 2024, quando quattro modelli saranno assemblati nel paese e venduti sul mercato locale. Si riallaccia quindi una tradizione del brand sul territorio portata avanti dal 2005 al 2021, quando sono state consegnate in Kazakistan oltre 23.000 Škoda. Dal 2024, dunque, i veicoli prodotti negli stabilimenti di Mladá Boleslav e Kvasiny, ovvero i Suv Kodiaq, Kamiq e Karoq, e la Octavia, saranno assemblati nello stabilimento di Kostanay, gestito da Allur Company e, in seguito, verranno distribuiti ai concessionari del territorio kazako. Un paese in cui, attualmente sono immatricolate solo 186 auto ogni 1.000 residenti.

Motivo per cui Škoda vede un notevole potenziale di crescita nel contesto commerciale in questione, tanto da prevedere che il volume complessivo delle vendite supererà le 200.000 unità totali entro i prossimi cinque anni.

Numeri che, in proiezione, potrebbero consentire alla casa automobilistica boema di raggiungere una quota di mercato del 5% tra il 2024 e il 2028.

"Il Kazakistan rappresenta un'opportunità entusiasmante per accelerare l'internazionalizzazione di Škoda Auto - ha affermato Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto - ciò segna un ritorno a un mercato con un potenziale promettente, poiché attualmente meno di un quinto dei residenti del paese possiede un'auto.

Per sfruttare questo potenziale, abbiamo trovato un partner forte in Allur Company, che ci supporterà con la produzione e la vendita di veicoli".



