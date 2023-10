Si allarga ancora lo sciopero del settore auto negli Usa

Lo sciopero dei lavoratori del settore automobilistico negli Stati Uniti continua ad allargarsi con altri 8.700 operai che hanno deciso di incrociare le braccia, secondo il sindacato United Automobile Workers (Uaw).

I dipendenti dello stabilimento della Ford Kentucky Truck Plant di Louisville si sono uniti ad altri 25.000 membri dello Uaw in sciopero da un mese contro le 'three big' General Motors, Ford e Stellantis. I lavoratori dello stabilimento del Kentucky producono camioncini Ford Super Duty, Ford Expeditions e Lincoln Navigators.

"Abbiamo aspettato abbastanza a lungo, ma Ford non ha capito il messaggio", ha detto il presidente della Uaw, Shawn Fain.

"Serve un contratto giusto per i lavoratori delle 'big three'", ha aggiunto. A causa dello sciopero, le tre aziende hanno mandato a casa circa 3.500 lavoratori all'inizio di ottobre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA