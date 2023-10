De Meo, 'Renault 100% elettrica al 2030, piano B per Dacia

"Stiamo cercando di fare in modo che il marchio Renault possa essere 100% elettrico entro il 2030". Lo afferma l'amministratore delegato del gruppo Luca De Meo intervistato dal direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini nel corso di un evento a Milano. "Poi - spiega - abbiamo un piano B con la Dacia e altre vetture a livello internazionale, su cui manterremo dell'ibrido, ma le regole sono fissate e in Europa saremo pronti a osservarle". "All'inizio - prosegue l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo - sia la Renault sia la Francia avevano spinto per posticipare il 'phase out' (la transizione dal termico all'elettrico, ndr) al 2040". "Poi - prosegue - avevamo sempre detto di rispettare il principio di neutralità tecnologica, ma in questo caso l'Europa ci porta a una sola tecnologia". "Rimango convinto che il regolatore ci debba dire dove vuole andare - conclude - ma non come arrivarci. I tempi saranno molto molto stretti, ma una volta che le regole sono fatte il mio lavoro non è contestarle, ma mettere l'azienda in condizione di rispettarle".







