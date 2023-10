Cina, l'e-mobility Nio cresce grazie ad automazione Comau

All'interno dell'ampio impegno nel fornire a livello globale soluzioni tecnologiche innovative destinate a contribuire alla crescita dell'e-mobility, Comau ha sviluppato per la Casa automobilistica cinese Nio nuove soluzioni di automazione destinate alla produzione di sistemi di propulsione elettrica.

La soluzione di automazione flessibile che Comau ha progettato e implementato per Nio utilizza linee ad alte prestazioni che consentono la co-produzione in linea da parte dell'azienda cinese di due diversi gruppi elettrici. Grazie a questa soluzione di automazione flessibile la capacità produttiva a pieno regime raggiungerà 1 milione di unità entro la fine del 2024.

Comau ha fornito all'azienda cinese linee di assemblaggio dei motori elettrici, linee dei produzione di riduttori e linee di assemblaggio degli inverter, nonché sistemi per i processi di collaudo End of Line (Eol). Per aumentare ulteriormente la flessibilità della linea di produzione e consentire la co-produzione in linea dei due sistemi di propulsione elettrica, Comau ha sviluppato in collaborazione con il team e-drive di Nio un nuovo adattatore con posizionatore a punto-zero.

Questo elemento innovativo unifica efficacemente gli standard di progettazione, processo e controllo, consentendo di soddisfare diversi requisiti di assemblaggio mantenendo la massima flessibilità. L'ambiente di produzione ad alta automatizzazione di Comau include anche robot guidati da sistemi di visione 3D e unità di trasporto a guida autonoma Agv (per la fornitura di materiale e carico automatico delle estremità degli utensili) soluzioni queste che hanno contribuito a migliorare significativamente l'efficienza produttiva.

"Le tecnologie innovative che stiamo sviluppando per il settore della mobilità elettrica - ha detto Pietro Gorlier ceo di Comau - vengono scelte da un numero sempre crescente di clienti, in tutto il mondo, come testimonia anche il progetto per Nio in Cina". "Facendo leva sull'esperienza nell'automotive tradizionale Comau si sta consolidando nel segmento e-mobility, che oggi rappresenta il 40% del nostro business, in costante aumento. Tutto questo è possibile grazie all'impegno nell'innovazione e alle competenze delle nostre persone che da sempre rappresentano il valore aggiunto della nostra azienda".



