Stellantis e Samsung, in Indiana la seconda gigafactory Usa

Stellantis e Samsung Sdi hanno annunciano che Kokomo, in Indiana, sarà la sede di un secondo impianto di produzione di batterie negli Stati Uniti nel quadro della joint venture StarPlus Energy. L'avvio della produzione nel nuovo stabilimento StarPlus Energy è previsto per l'inizio del 2027, con una capacità annua di 34 gigawattora (GWh). La joint venture investirà oltre 3,2 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro) e creerà 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nelle aree limitrofe. L'investimento totale per entrambi gli stabilimenti sarà di oltre 6,3 miliardi di dollari (5,5 miliardi di euro) e in totale verranno creati 2.800 nuovi posti di lavoro. Sarà la seconda gigafactory StarPlus Energy con sede a Kokomo. Le opere di costruzione sono già in corso per la prima gigafactory StarPlus Energy, la cui apertura è prevista entro il primo trimestre del 2025 e che avrà una capacità produttiva annua di 33 GWh.



