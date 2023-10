Primi 9 mesi 2023 con segno positivo per Dacia

Dalla nuova identità di marca su tutta la gamma ai risultati strappati al mercato, per Dacia i primi nove mesi del 2023 sono stati all'insegna del rialzo.

Dacia si è infatti affermata come il brand più venduto nel mercato auto privati con 60.686 immatricolazioni nei primi nove mesi dell'anno, raggiungendo così il risultato migliore di sempre nella storia del brand.

Nello scenario di un mercato auto a privati che registra una crescita del 11,8%, Dacia cresce più del doppio con un +26,5%, confermando l'apprezzamento della clientela privata per i suoi prodotti e servizi (oltre il 90% delle vendite sono realizzate su questo canale). Ad oggi, la quota di mercato a privati si attesta al 9,3%.

La gamma italiana del marchio è oggi composta da quattro modelli e Sandero, nei primi 9 mesi dell'anno, si conferma come l'auto estera più venduta in Italia, con 34.139 immatricolazioni.Duster si colloca al terzo posto assoluto tra le auto più vendute a clienti privati, con 20.992 immatricolazioni. Il Suv di casa Dacia, inoltre, raggiunge il primo posto tra i B Suv.

Jogger, a pochi mesi dal debutto commerciale, conquista invece 11.777 clienti italiani. La 100% elettrica Spring, invece, con 1.146 immatricolazioni, si colloca al quinto posto nel mercato a privati. Con la motorizzazione Eco-G 100, Dacia ha fatto registrare mezzo milione di unità vendute nel mondo.

In Italia, secondo paese più importante per il brand, da inizio anno sono state oltre 44 mila (pari ad una quota di mercato del 40,4%) le Dacia Gpl consegnate, il che significa che 7 italiani su 10 l'hanno scelta con questa alimentazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA