Dati positivi per l'autoriparazione nei primi nove mesi 2023

Risultati positivi nei primi nove mesi del 2023 per quanto concerne il settore dell'assistenza auto, come si evince dai dati dell'Osservatorio Autopromotec raccolti mediante inchieste a campione.

Il quantitativo di lavoro delle officine nel periodo estivo è stato elevato ed è rimasto valido anche nel mese di settembre.

Infatti la differenza tra gli autoriparatori che hanno indicato alto il livello di lavoro in officina e quelli che l'hanno indicato basso è stata di 12 nel mese scorso. Un valore in linea con quelli di maggio e giugno, dove questa cifra era di 14, ma inferiore a quella riscontrata nei mesi di luglio, quando era di 18, ed agosto, in cui era di 17. Se paragonato con il valore di settembre 2022, quando questa differenza era indicata dal numero 5, praticamente 7 punti in meno rispetto a quella di settembre 2023, si capisce quanto il lavoro sia cresciuto da un anno all'altro.

Per quanto riguarda il livello dei prezzi di officina, sempre per il mese di settembre 2023, gli operatori che hanno giudicato i prezzi alti sono stati di più di quelli che li hanno valutati bassi, come dimostra il saldo di 10, in calo rispetto ad agosto, ma in linea con i mesi scorsi.

Per il prosieguo del 2023, il 73% degli intervistati si aspetta per dicembre una domanda stabile delle attività di officina, mentre coloro che prevedono un aumento dell'attività, ovvero il 22%, superano quelli che si prefigurano un calo, i quali corrispondono al 5%. Per i prezzi, invece, tutti gli operatori sono concordi nel ritenere che i livelli non scenderanno; nello specifico, l'85% si aspetta stabilità, mentre il 15% un aumento.



