PowerCo Vw con Umicore per stabilimento batterie in Polonia

Ionway, la joint venture sostenuta da PowerCo (Gruppo Volkswagen) e Umicore, amplierà la presenza nel settore della mobilità elettrica in Europa con un progetto di costruzione di un nuovo stabilimento in Polonia per produrre materiale catodico attivo (Cam) la risorsa più preziosa per la fabbricazione delle batterie. Per questo importante investimento - che creerà 900 nuovi posti di lavoro - è stata scelta la località di Nysa, in un sito adiacente allo stabilimento esistente di Umicore.

Con questa nuova iniziativa, Volkswagen prosegue nell' ampliamento della propria presenza industriale nella Ue con l'ambizione di aumentare la capacità di produzione annuale fino a 160 GWh all'anno entro la fine del decennio, per soddisfare - in base agli sviluppi del mercato - una domanda di 2,2 milioni di veicoli a batteria.

"Siamo entusiasti dell'annuncio di oggi - ha affermato Mathias Miedreich, ceo di Umicore - poiché segna il primo passo operativo di Ionway e un passo importante nell'espansione della catena europea di Umicore del valore dei materiali per batterie integrati local-for-local".

Il governo polacco sosterrà l'investimento a Nysa con sovvenzioni di 350 milioni di euro nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione che fanno parte di investimenti totali fino a 1,7 miliardi di euro (1,35 miliardi di euro al netto delle sovvenzioni) entro la fine del decennio.

"La posizione strategica dello stabilimento di materiale materiale catodico attivo della joint venture in Polonia - ha aggiunto Miedreic - proprio accanto allo stabilimento di materiali per batterie di Umicore, che è ancora unico in Europa, consentirà ulteriormente la transizione verso la guida elettrica veramente sostenibile".

