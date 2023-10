Elkann, Stellantis ha radici profonde ma guarda al futuro

"Stellantis è un gruppo ancora giovane, creato meno di tre anni fa e ha radici profonde, che affondano nel 19esimo secolo. È stato un pioniere dell'industria dell'auto e ha obiettivi ambiziosi per il futuro: costruire la mobilità di domani, inclusiva e sostenibile". Lo ha affermato John Elkann, presidente di Stellantis, durante l'inaugurazione del nuovo Science Gateway, il centro per la divulgazione scientifica che apre oggi i battenti presso il Cern a Ginevra.

L'edificio è stato progettato dall'architetto Renzo Piano e finanziato grazie a donazioni esterne, con la Stellantis Foundation come maggiore sostenitore. "La nostra principale forza è la nostra diversità. Proprio come al Cern, dove si parlano praticamente tutte le lingue del mondo, e dove si incontrano ricercatori che hanno origini, culture e fedi diverse, ma lavorano insieme per uno scopo comune". ha detto Elkann..



