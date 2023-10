Brasile: produzione di veicoli diminuita dell'8% a settembre

La produzione di veicoli in Brasile è diminuita dell'8% a settembre rispetto ad agosto, secondo un rapporto dell'Associazione nazionale dei costruttori di autoveicoli (Anfavea). Il mese scorso sono state assemblate 208,9mila unità, con un incremento dello 0,5% rispetto a settembre 2022. Nei primi nove mesi di quest'anno sono stati prodotti 1,75 milioni di autovetture, veicoli commerciali, camion e autobus, con un calo dello 0,3% rispetto al stesso periodo nel 2022. Considerando le sole auto, sono state vendute 1,63 milioni di unità, in aumento dell'8,5% rispetto al 2022, grazie al programma di incentivi varato dal governo. Le esportazioni sono scese al livello più basso da settembre 2021, con 27,4mila unità vendute, in calo del 20,6% rispetto ad agosto. Da inizio anno, le fabbriche brasiliane hanno esportato 322,9 mila veicoli, con Messico, Argentina e Colombia come mercati principali, con un calo dell'11,2% rispetto allo scorso anno.



