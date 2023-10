GM torna in Europa con la 'spina' e parte da Cadillac Lyriq

General Motors torna a puntare dall'Europa e comincia dalla Svizzera. Come già anticipato in passato, il gruppo americano porterà infatti nel vecchio continente la sua strategia elettrica, con partenza dalla Svizzera e dal modello Lyriq, le cui consegne, secondo i programmi, inizieranno già nel corso della prima metà del 2024. L'azienda americana, secondo quando dichiarato da da Jaclyn McQuaid, responsabile del business continentale di General Motors, non si fermerà al paese elvetico ma porterà i suoi elettrici in Svezia, Francia e in altri tre paesi europei in via di definizione.

Il primo modello a batteria che sarà introdotto in Europa sarà la Cadillac Lyriq, che in Svizzera si può già ordinare con prezzi a partire da 82000 franchi svizzeri, che corrispondono a 85.160 euro. GM prevede di vendere i suoi veicoli elettrici a marchio Cadillac direttamente ai consumatori europei tramite i suoi siti web e concessionari monomarca, a partire da Zurigo.

I modelli saranno realizzati in uno stabilimento Cadillac a Spring Hill, nel Tennessee e le intenzioni di Cadillac sono quelle di offrire una gamma completa di modelli 100% elettrici in Europa entro la fine di questo decennio.

