Ds Automobiles accelera sull'elettrico e punta su Melfi

Con Ds 3 E-Tense, Ds Automobiles accelera la sua transizione energetica. Se fin dal suo lancio, la casa francese ha posto l'elettrificazione al centro della sua strategia, grazie alla Ds 3 E-Tense 100% elettrica e alle 'cugine' con la spina Ds 4, Ds 7 e Ds 9, tutti i modelli Ds vengono ora offerti con trasmissioni elettrificate, che rappresentano quasi il 50% del volume delle vendite europee nella prima metà del 2023.

Obiettivo dichiarato dal marchio è quella di premere l'acceleratore sull'elettrico, continuando allo stesso tempo il suo coinvolgimento nella Formula E. Dal 2024, Ds Automobiles amplierà la propria offerta vendendo una versione 100% elettrica di Ds 4, rivelando poi un nuovo design e inaugurando il primo progetto 100% elettrico basato sulla piattaforma globale Stellantis Stla M. Dotato di una batteria ad alta capacità fino a 98 kWh per un'autonomia di oltre 700 chilometri, questo futuro modello offrirà tecnologia e raffinatezza, con caratteristiche tecniche in linea con le richieste dei clienti di Ds Automobiles.

Lo sviluppo è in fase di completamento in Francia. Sarà lo stabilimento di Melfi, in Italia, a produrre questo nuovo design 100% elettrico. In futuro, anche un secondo modello di Ds Automobiles si avvarrà dell’esperienza dello stabilimento di Melfi.

