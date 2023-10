Materie prime critiche: Aie punta a metal diplomacy globale

Il passaggio alla prevista diffusa mobilità elettrica potrebbe comportare non solo problemi di approvvigionamento delle terre rare (indispensabili per motori e batterie) ma anche del rame che servirà nei prossimi anni per potenziare le reti di distruzione.

Questo allarme è stato lanciato in occasione del primo vertice internazionale sui metalli critici organizzato sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) e che si è svolto a Parigi riunendo - come riferisce Afp - i rappresentanti di 47 Paesi consumatori e produttori con l'esclusione di Cina e Russia.

L'obiettivo primario di questo vertice è stato la definizione dei primi tratti di quella che è stata definita 'metal diplomacy', un modus operandi condiviso che dovrebbe garantire e diversificare gli approvvigionamenti e portare all'aumento della produzione evitando i problemi sociali e ambientali generati dall'attività mineraria.

"Sono necessari più progetti su estrazione mineraria e recupero da riciclo entro il 2030 - ha detto Fatih Birol direttore generale dell'Aie - per sperare di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi".

Nella sua analisi l'Agenzia internazionale per l'energia evidenzia che la sola elettrificazione dei trasporti triplicherà la domanda di rame entro il 2040, che comporterà - come per le terre rare uno spostamento del baricentro verso la Cina, visto che in questo Paese si produce solo l'8% del minerale mondiale ma se ne raffina il 41%.

Tutto questo si sommerà - secondo l'Aie - alla prevista moltiplicazione della domanda entro il 2040 con un fattore 40 per litio e di circa 20 per il cobalto e il nichel. "solo nel segmento delle batterie - si legge recente libro 'Metaux, il nuovo oro nero' di Emmanuel Hache e Benjamin Louvet - la Cina raffina a livello mondiale circa il 67% del cobalto, il 62% del litio, il 60% del manganese e il 32% del nichel".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA