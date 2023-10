Auto, settembre in crescita del 6% per l'usato

In base all'ultimo bollettino mensile Auto-Trend, l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, il mese di settembre si chiude con numeri favorevoli per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano, come dimostrano i passaggi di proprietà delle autovetture che, al netto delle minivolture, hanno visto un aumento del 6% rispetto al mese di settembre 2022. Un dato superiore dell'11% in termini di media giornaliera considerando un giorno lavorativo in meno.

Situazione positiva anche per le due ruote, come evidenziato dai passaggi netti di motocicli incrementati del 7,7% in confronto al mese di settembre 2022. Percentuale che cresce, anche in questo caso, in termini di media giornaliera, precisamente del 12,8%.

A livello di alimentazioni, i carburanti tradizionali quali gasolio e benzina la fanno da padrone.

Crescono del 62,5% i passaggi di proprietà delle vetture ibride a benzina di seconda mano, per una quota del 4,7%.

Incremento decisamente positivo, precisamente del 98,1%, per le ibride a gasolio, a fronte di una quota dello 0,8%. Mentre le elettriche, anche loro in crescita, per una percentuale del 47,5%, raggiungono una quota inferiore allo 0,6%. Numeri positivi, come indica la percentuale in aumento del 12,3%, per le auto di seconda mano benzina/gpl, la cui quota è del 7,8%.

Tra le minivolture, si confermano al primo posto le auto diesel, che ottengono una quota del 50,1% nel mese di settembre: un valore più basso di quello riscontrato stesso mese del 2022, quando era pari al 52,1%. Cresce l'incidenza delle alimentazioni ibride a benzina, che sale all'8,3%, oltrepassando per la prima volta quella delle bifuel benzina/gpl, che si attesta al 7,2%.

Per quanto riguarda le radiazioni, tra le auto c'è stato un decremento del 6,3% rispetto al mese di settembre 2022, determinato da un calo del 7,3% delle rottamazioni. In discesa anche le radiazioni dei motocicli, che a settembre hanno fatto segnare un decremento del 7,8%.

I dati relativi al mese di settembre 2023 confermano che il mercato dell'usato continua a raccogliere più consensi rispetto al mercato del nuovo, visto che per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 188 usate.



