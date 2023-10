Stellantis in evidenza alla Rio Innovation Week 2023

Con soluzioni pionieristiche rivolte al futuro della mobilità, Stellantis, sarà presente alla terza edizione della Rio Innovation Week, uno dei più grandi eventi di tecnologia e innovazione in America Latina, che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre, al molo di Mauá, a Rio de Janeiro. E' quanto si legge in una nota dove si sottolinea che il gruppo del settore automitive oltre a presentare le sue nuove tecnologie promuoverà dibattiti sui megatrend del settore come il Decarbonization Panel, che si svolgerà il 4 ottobre sul palco dell'Impact Hub. I partecipanti alla RIW avranno l'opportunità di conoscere da vicino e in prima persona le nuove tecnologie ibride di Stellantis, che combinano motorizzazione a flessione termica ed elettrificazione. In particolare verrà presentata la piattaforma Bio-Hybrid, dotata di un nuovo dispositivo elettrico multifunzionale in grado di fornire energia meccanica ed elettrica che genera sia coppia aggiuntiva per il motore termico del veicolo, sia energia elettrica per caricare la batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 12 Volt. Il 6 ottobre si terrà poi la conferenza Stellantis con la partecipazione dell'Open Innovation Manager di Stellantis per il Sud America, Marina Lima, e il CEO e fondatore di Embeddo, Daniel Giacometti.



