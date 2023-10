Stellantis, a settembre crescono volumi e quota

Cresce a settembre la quota di Stellantis in Italia trainata dai volumi positivi di tutti i suoi brand. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo i dati elaborati da Dataforce, il Gruppo ha registrato una quota del 32,5%, in crescita dello 0,5%. I volumi sono cresciuti del 25% e si sono attestati a 44.406 unità. Una crescita superiore a quella registrata dall'intero mercato nazionale (+22,8%). Fiat/Abarth, con una crescita del 13,1% dei volumi (16.156 unità) rispetto al settembre 2022, continua a dominare il mercato nel settore auto. La Panda è sempre l'auto più venduta sia a settembre, con 9.322 unità, sia nei primi nove mesi con 72.702 unità. Tra le Bev, la 500e continua a essere la leader delle auto elettriche compatte nei nove mesi dell'anno con una quota del 22%. Jeep, con una crescita dei volumi del 110% (6.100 unità), continua a dominare il mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in con la sua gamma 4xe. In crescita la quota del brand che sale al 4,5%, l'1,9% in più rispetto all'analogo periodo del 2022. Con oltre 2.200 immatricolazioni, Alfa Romeo è cresciuta a settembre del 40% rispetto allo stesso mese del 2022. Si conferma così il brand premium che cresce di più anno su anno, più che raddoppiando i volumi rispetto al periodo gennaio-settembre del 2022 e registrando una quota in crescita dello 0,7%. A guidare la crescita c'è il Tonale, che a settembre si è confermata al primo posto dei premium nel segmento C-Suv, con il 5,4% di quota. In crescita anche Peugeot: la quota si attesta al 5,1%, +1,1% rispetto a settembre 2022. Sul fronte dei volumi, il brand ha registrato una crescita del 61,1% con 6.665 unità. Nei veicoli commerciali, infine, Stellantis conferma anche a settembre la sua leadership con il 44,6% di quota e oltre 7.700 unità consegnate. Citroën, in particolare, cresce di 0,4 punti percentuali, attestandosi al 6,8% di quota. In crescita anche Opel, +0,2 punti percentuali, e una quota del 4.4%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA