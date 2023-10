Europa, nei 28 mercati cresce successo elettriche (+102%)

Anche se le auto a benzina restano le più ricercate in Europa, in quanto raggiungono ancora il 53% delle immatricolazioni, nel mese di agosto gli acquisti di modelli elettrici sono aumentati notevolmente toccando il +102%.

Delle circa 900mila vetture vendute complessivamente nei 28 mercati di riferimento, circa 196mila unità (pari al 22%) sono risultate del tipo 100% a batteria.

Secondo quanto riporta un'analisi di Jato Dynamics a guidare questo boom dei Bev sono stati in agosto il Belgio (+224%), la Grecia (+183%), la Germania (+171%) e il Lussemburgo (+164%). Nei primi otto mesi del 2023 le immatricolazioni globali europee vedono in vetta a livello di modelli Tesla Model Y che - con 169.420 unità, +216% anno su anno - è risultata per il sesto mese consecutivo l'auto più venduta. E' seguita da Dacia Sandero (154.538 immatricolazioni, +20% anno su anno), da Volkswagen T-Roc (145.131, +19%); da Peugeot 208 (135.187, -5% soprattutto per problemi di logistica, segnala Jato) e al quinto posto da Opel/Vauxhall Corsa (130.757, +14%).

Secondo i dati elaborati da Jato Dynamics seguono Renault Clio (129.115 vendite da gennaio ad agosto, +44%); Toyota Yaris Cross (118.893, +48%); Volkswagen Golf, (118.35, +2%); Fiat 500 (112.469, +4%) e infine al decimo posto l'Dacia, la Duster, con 109.804 immatricolazioni e una crescita del 10%.

Interessante l'analisi di dettaglio sulle sole immatricolazioni europee nel solo mese di agosto: Tesla Model Y resta in testa con 21.549 unità vendute (+ 208% su base annua).

Ma gli altri posti nella Top Five nella classifica dei 28 mercati di riferimento vedono al secondo posto la Peugeot 208 (21.549 unità) seguita dalla Volkswagen T-Roc (15.198) e dalla Fiat 500 che con 14.469 unità balzata a quarto posto continetale. Quinta infine la Dacia Sandero (14.428 immatricolazioni). "Sebbene gli attuali dibattiti del settore spesso indichino un rallentamento della crescita dei veicoli elettrici, i nostri dati - ha commentato Felipe Munoz, analista globale di Jato - mostrano che la crescita della domanda rimane forte, grazie a prezzi sempre più competitivi e al continuo supporto da parte dei Governi di tutta Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA