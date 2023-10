Marelli sospende procedura chiusura di Crevalcore

Un po' di respiro per i 229 lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore. Dopo il tavolo al Ministero delle Imprese con i sindacati, l'azienda ha deciso di "sospendere a tempo indeterminato la procedura di chiusura" dello stabilimento bolognese, "accogliendo la proposta" del ministro Adolfo Urso "al fine di lavorare a un tavolo congiunto con il governo, la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per l'identificazione di una soluzione che preservi la continuità industriale del sito di Crevalcore". Marelli, controllata dal fondo americano Kkr, ha inoltre dato mandato ad un advisor per individuare possibili acquirenti per favorire l'operazione di reindustrializzazione del sito.

"L'incontro di oggi delinea un futuro per lo stabilimento. La nostra priorità è sempre stata quella di sostenere e rilanciare la produzione nel settore e nella filiera dell'automotive, e siamo convinti che ciò passerà dall'accompagnamento verso una piena reindustrializzazione di questa storica realtà produttiva, orgoglio del Made in Italy", ha detto Urso. "Anche per questo motivo abbiamo chiesto all'azienda di presentare quanto prima un piano industriale completo, relativo anche agli altri stabilimenti che insistono nel nostro Paese", ha spiegato. Per il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini "oggi si apre un nuovo cantiere per Marelli".

Per il primo incontro sul tavolo di crisi di Marelli tra azienda e sindacati, presieduto da Urso e dal sottosegretario Fausta Bergamotto, sono arrivati anche un centinaio di lavoratori dell'azienda, che al grido di "Marelli non si tocca" hanno atteso sotto il ministero di Via Veneto la conclusione della riunione.

Per Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Ugl Metalmeccanici la decisione di Marelli è solo un "primo passo" perché l'obiettivo è arrivare al "ritiro" della procedura di cessazione dell'attività dell'azienda e "aprire una trattativa" che salvaguardi il futuro industriale e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori di Crevalcore. Secondo i sindacati la "via migliore" sarebbe "convincere la stessa Marelli a effettuare un rilancio del sito". La vertenza "è tutt'altro che risolata" e "la mobilitazione prosegue", afferma la Fiom. E domani ci saranno assemblee unitariamente a Crevalcore per "decidere le iniziative da intraprendere", fanno sapere gli stessi sindacati.

Per l'8 novembre prossimo è previsto un nuovo tavolo al Ministero tra azienda e sindacati.



