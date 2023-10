Tesla non rispetta il target di Musk per il cybertruck

Tesla non rispetta il target fissato da Elon Musk per il lancio del cybertruck. L'attesa era per la fine di settembre ma per i clienti sarà necessario attendere un po' più di tempo prima di poter mettere le mani sul pickup elettrico, che sarebbe dovuto uscire nel 2021 ma ha accumulato una serie di ritardi.



Tesla, nel trimestre consegne sotto le attese

Tesla ha consegnato nel terzo trimestre 435.059 auto, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 456.722 unità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA