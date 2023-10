Nuovo viaggio cerchi in lega leggera BBS verso tribunale

Nonostante il programma di rilancio varato dal nuovo proprietario KW Automotive il celebre produttore tedesco di cerchi in lega leggera BBS ha dovuto dichiarare fallimento per la quarta volta nella storia dell'azienda, iniziata nel 1970.

Il tribunale distrettuale di Rottweil ha nominato curatore fallimentare provvisorio l'avvocato Martin Mucha di Stoccarda.

Ora BBS ha tre mesi per sviluppare un nuovo concetto per la sua attività o per trovare un acquirente. Fino ad allora l'agenzia per il lavoro continuerà a coprire i costi salariali di 270 dipendenti della sede di Schiltach.

Alla base della crisi del produttore tedesco di cerchi - si legge su Auto Motor und Sport - ci sono la forte riduzione del business con le Case automobilistiche per il primo equipaggiamento, l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia oltre che l'inefficacia della strategia avviata dal nuovo management attorno al capo di KW Automotive Klaus Wohlfahrt.

Oltre al fallimento del 2020, che aveva portato all'ingresso del Gruppo KW (fondato da Wohlfarth nel 1992 l'azienda oggi occupa 1.202 persone in 13 siti mondiali, occupandosi di sistemi di sospensioni per auto e moto oltre di altri componenti per il motorsport) BBS aveva già portato i libri in tribunale nel 2007 e nel 2011, e ogni volta l'attività e il marchio erano stati portati avanti da nuovi investitori.

