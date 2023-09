Sciopero settore auto negli Usa si allarga ad altri 7.000 operai

Si allarga ancora lo sciopero del settore automobilistico negli Stati Uniti iniziato il 15 settembre, con altri 7.000 membri dello United Auto Workers (Uaw) che hanno incrociato le braccia contro le 'Big three': Ford, General Motors e Stellantis.

Al momento sono 25.000 gli operai in sciopero in 21 stati americani, il 17% dei membri della Uaw. Il leader del sindacato Shawn Fain ha detto che gli ultimi lavoratori ad unirsi alla protesta sono quelli di due stabilimenti a Chicago, in Illinois, e nel Michigan. Fain ha tuttavia annunciato che non chiederà di scioperare in fabbriche Stellanis dopi i "progressi significativi" nei negoziati.

Il sindacato ha chiesto un aumento salariale del 40% per il prossimo contratto quadriennale, mentre le tre società hanno offerto circa il 20%.



