Marchio Volkswagen prepara la rete produttiva tedesca

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen ha informato il consiglio di sorveglianza sui piani di assegnazione dei modelli del marchio Volkswagen fino al 2028 impostando i suoi siti industriali per garantire un utilizzo redditizio della capacità produttiva e per raggiungere i risultati economici attesi nei prossimi anni.

Attraverso la predisposizione della futura rete di produzione in Germania Volkswagen punta a ottenere la più efficiente allocazione dei modelli e il contemporaneo aumento della produttività, due aspetti chiave del programma strategico Accelerate Forward | Road to 6.5 intrapreso dal marchio.

"Il nostro settore affronta sfide complesse in quanto sta vivendo una trasformazione che viene condotta in condizioni di business difficili - ha dichiarato Thomas Schäfer, ceo del marchio Volkswagen - ed è ancora più importante preparare i nostri singoli stabilimenti e la rete di produzione Volkswagen in Germania per il futuro".

"Nel contesto del nostro programma strategico, il piano di assegnazione dei veicoli che è stato recentemente approvato darà un contributo sostanziale perché il marchio Volkswagen sia forte e competitivo".

Christian Vollmer, membro del board del marchio Volkswagen con responsabilità per produzione ha aggiunto: "Stiamo utilizzando la transizione all'elettromobilità come un'opportunità per ridurre la complessità della nostra produzione e aumentare ulteriormente l'efficienza dei nostri impianti".

"Stiamo raggruppando sistematicamente veicoli basati sulla stessa architettura in tutti i marchi nei nostri stabilimenti.

In questo modo, risparmieremo investimenti significativi nell'integrazione di diverse architetture di veicoli. Vogliamo che i nostri stabilimenti producano diversi modelli sulla base tecnica di un'unica architettura".



