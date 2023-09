In Brasile a Goiana prodotti 1,5 milioni veicoli Stellantis

È un pick-up della Ram, un esemplare del nuovo Rampage, il veicolo numero 1,5 milioni assemblato da Stellantis in Brasile, nel Polo Automotivo di Pernambuco.

Inaugurato nel 2015, lo stabilimento di Goiana, più volte premiato per gli elevati standard produttivi, è uno dei più moderni del gruppo. Destinato a soddisfare le richieste del mercato interno, l'impianto produce anche mezzi destinati all'esportazione: in cinque anni 200.000 unità sono, infatti, finite all'estero, principalmente in altri Paesi del Centro e Sud America, tra cui Argentina, Cile e Messico.

La fabbrica ha una capacità di 280.000 veicoli l'anno. Nelle sue linee oggi si costruiscono cinque diversi modelli Stellantis: oltre al cassonato del brand dell'Ariete, infatti, ogni giorno vengono sfornate centinaia di Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander e Fiat Toro.

"Questo traguardo di 1,5 milioni di unità prodotte - ha sottolineato in occasione dei festeggiamenti Jasson Azevedo, manager dell'impianto - è il risultato di investimenti in innovazione e tecnologia e del continuo sforzo nella qualificazione del lavoro. Questo successo ci incoraggia a continuare a evolverci nella ricerca dell'eccellenza e della qualità, investendo nello sviluppo del prodotto, nel miglioramento dei processi e, soprattutto, nelle persone".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA