Per le aziende di ricambi auto +11% ricavi nel semestre

Nel primo semestre del 2023 il fatturato delle aziende che producono ricambi nel settore automotive è cresciuto dell'11%. Si tratta di un trend positivo dopo il calo del 14% del 2020, anno della pandemia, Nel 2021 l'incremento è stato del 22% rispetto al 2020 e dell 5% sul 2019, nel 2022 dell'8% sul 2021. Lo ha spiegato Massimo Pellegrino, coordinatore dell'Anfia Aftermarket, nell'incontro organizzato per celebrare i 40 anni della sezione. "Abbiamo dovuto affrontare molte sfide, come quella legata agli incentivi alla rottamazione del 1997 e 1998 quando sono stati sostituiti più di 3 milioni di veicoli e quella del Covid co lo shortage dei componenti. Il settore però è in ottima salute, sta performando in maniera positiva e ha una filiera sana, preparata e resiliente", ha spiegato Pellegrino. Il presidente dell'Anfia Roberto Vavassori ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione per il settore. "Passare da una filiera meccanica o meccatronica a una filiera digitale con contenuti diversi è una sfida gigantesca", ha detto. "La digitalizzazione diventa sempre più invasiva, è parte fondamentale dei nostri prodotti e processi. Bisogna guardare anche ai rischi. La consapevolezza dei consumatori rispetto ai componenti del veicolo è molto diminuita. Si dà per scontato che se si trova qualcosa su Amazon vada bene, ma non è così, bisogna spiegare l'importanza della sicurezza e la differenza tra un prodotto e un altro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA