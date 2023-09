Byd ha prodotto il 500.000 esemplare della Dolphins

Byd ha tagliato un traguardo importante: la produzione del 500.000° esemplare della Dolphins, una vettura che, per 19 mesi consecutivi, è risultata l'utilitaria più venduta in Cina. Si tratta del primo modello realizzato sulla piattaforma e-Platform 3.0 progettata esclusivamente per i veicoli 100% elettrici, con particolare attenzione all'aerodinamica, alla rigidità strutturale ed allo spazio a bordo. La cui sostenibilità si riflette all'interno attraverso l'utilizzo della pelle vegana.

Tra i risultati commerciali maturati di recente, spicca quello ottenuto in Brasile, dove è stata la vettura elettrica più venduta ad agosto; un mercato nel quale ha debuttato nel mese di giugno, raccogliendo oltre 4.000 immatricolazioni in due mesi. Buone performance di vendita anche in Tailandia, dove ha raggiunto il quinto posto tra i veicoli elettrici nel primo mese di commercializzazione, con 481 unità. Mentre nel Regno Unito, realtà nella quale ha recentemente completato il suo primo evento di test drive, ha già riscosso consensi da parte dei media.



