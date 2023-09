Volkswagen Group of America distribuirà Bugatti e Rimac

Il costruttore croato di hypercar Rimac, che dal 2021 si è unito a Bugatti, ha firmato con Volkswagen Group of America un accordo per l'importazione e la distribuzione negli Stati Uniti.

Di fatto questa nuova collaborazione conferma il proseguimento della precedente modalità di vendita delle hypercar Bugatti in quell'importante mercato, aggiungendo la gamma altrettanto esclusiva delle Rimac.

Lo fa due anni dopo che Rimac, start-up croata di vetture elettriche sportive, ha acquisito una partecipazione del 55% nella società francese di supercar Bugatti dal Gruppo Volkswagen (Porsche vi mantiene una partecipazione del 45%) "Siamo entusiasti di continuare a distribuire i veicoli Bugatti attraverso i questo accordo appena firmato - ha affermato Pablo Di Si, presidente e amministratore delegato di Volkswagen Group of America - La nostra rete di distribuzione fornisce da tempo il supporto e la competenza necessari per offrire ai nostri clienti un'esperienza della massima qualità.

Siamo inoltre entusiasti di importare e distribuire i modelli Rimac attraverso questo accordo, offrendo ancora più varietà ai nostri clienti".

Nel riportare la notizia il sito The Detroit Bureau fa notare che né Rimac né Volkswagen hanno spiegato quali saranno le conseguenze del nuovo accordo per gli attuali concessionari statunitensi di Rimac. Tuttavia Mate Rimac, ceo di Bugatti Rimac ha ribadito che ""Per entrambi i marchi gli Stati Uniti sono il mercato unico più forte al mondo, quindi è importante curare un'esperienza di vendita e di proprietà che si adatti alle straordinarie auto che stiamo consegnando ai clienti", "L'allineamento e la cooperazione con Volkswagen Group of America consentirà ad una nuova rete di concessionari negli Stati Uniti di evolversi con l'enorme esperienza e risorse a loro disposizione, permettendoci di combinare tutti gli aspetti migliori di un'operazione di vendita sul mercato di massa con l'offerta su misura, tocchi speciali incentrati sul cliente che sono diventati un segno distintivo dei marchi Bugatti e Rimac".





