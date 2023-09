Toyota punta a triplicare produzione veicoli elettrici

Toyota intende più che triplicare la produzione di veicoli con motore elettrico nel 2025, a circa 600.000 unità. La casa auto giapponese vuole espandere progressivamente la sua capacità produttiva al fine di raggiungere l'obiettivo di vendere più di 1,5 milioni di veicoli a livello globale. Lo riferisce il giornale online Yomiuri Shimbun, che cita persone a conoscenza del dossier. In questa direzione Toyota ha reso noto che ha in programma di iniziare la produzione di un veicolo elettrico sport utility nel 2025 presso l'impianto del Kentucky, negli Stati Uniti, a fronte del successo del segmento Suv sul mercato del Nord America.

Nell'anno fiscale 2022 Toyota ha venduto circa 38.000 veicoli elettrici e mira ad aumentare la immatricolazioni a circa 202.000 nell'anno fiscale in corso.



