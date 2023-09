G.M. festeggia 60 anni di attività, ogni anno 'cura' 1.500 bus

Ha festeggiato i 60 anni di attività 'G.M. Srl', azienda specializzata nell'assistenza, allestimento e manutenzione di autobus che ha sede, su 40mila metri quadri e con oltre 40 dipendenti, a Villafranca Piemonte (Torino). L'anniversario è stato celebrato con un evento che ha visto tra i protagonisti gli ex Matia Bazar Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, il bluesman Andrea Mingardi, la squadra femminile di Serie A1 di pallavolo Union Volley Pinerolo e il sindaco di Villafranca, Agostino.

La G.M. è stata creata nel 1963 da Giuseppe Gallo e Carla Maero e al suo fondatore è stata intitolata, sabato scorso, una via di Villafranca, su proposta e menzione del giornalista Maurizio Scandurra, collezionista di autobus storici.

"Tutto cominciò nel garage del nonno dove papà, la sera al rientro da dipendente di un'azienda di trasporti, lavorava come carrozziere di automobili prima, e di corriere poi" racconta Maurizio Gallo, con la moglie Antonella seconda generazione di imprenditori alla guida dell'azienda, ricordando il genitore scomparso nel 2012. Dall'azienda di Villafranca Piemonte passano annualmente oltre 1.500 veicoli. "Siamo partner dei principali marchi mondiali del settore, e ne siamo fieri", sottolinea Maurizio Gallo.

"A Maurizio Gallo i migliori auguri nello stesso anno in cui la nostra azienda festeggia il 50° anniversario. I nostri padri Clemente e Giuseppe sono stati amici per una vita, ed è grazie ai loro valori che le nostre società hanno raggiunto traguardi importanti", dice Enrico Galleano, a.d. di 'Bus Company' nata nello stesso paese di Villafranca. Silvana Chiesa, ceo del 'Gruppo Chiesa Viaggi' di Carmagnola, aggiunge: "Con G.M. c'è un'amicizia e una collaborazione continua che dura proprio da sessant'anni, che anche noi compiremo il prossimo 1° ottobre".





