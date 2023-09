Usa, esteso sciopero auto a 38 impianti Gm e Stellantis

Prima escalation nel braccio di ferro per il rinnovo del contratto nel settore auto in Usa: Shawn Fain, presidente del potente sindacato Uaw, ha annunciato che oggi che lo sciopero si allarghera' a 38 impianti di Gm e Stellantis in 20 Stati. Risparmiati quelli della Ford, per i progressi nei negoziati. Lo sciopero, iniziato il 15 settembre, aveva coinvolto finora solo 12.700 dei circa 150 mila dipendenti ed era stato limitato ad un impianto di ciascuna delle Big Three. La mossa e' un colpo negativo per Joe Biden, che pur appoggiando apertamente la mobilitazione dei lavoratori, confidava in una soluzione rapida per evitare contraccolpi nel settore e nell'intera economia.

