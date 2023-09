Renord ha acquisito la concessionaria Piemme Car

Un nuovo passo in avanti nel programma di crescita di Renord, che ha acquisito nel mese di agosto Piemme Car, storica concessionaria Renault, Dacia e Nissan del territorio pavese e piacentino. Dopo le attività di vendita e assistenza di Renault Retail Group Milano, con la nuova acquisizione Renord si propone quindi come punto di riferimento dell'Alleanza a Milano, completando la propria presenza nel territorio lombardo ed emiliano.

Il network Renord si arricchisce di nuove sedi a Pavia, Stradella,Voghera e Piacenza ed accoglie 50 collaboratrici e collaboratori nel proprio team. Per il 2023, l'obiettivo dichiarato è il traguardo di un fatturato totale superiore a 320 milioni di euro.

"Questo è' un ulteriore passo verso il consolidamento di una presenza stabile ed efficace sul territorio italiano - ha commentato Renato Bolciaghi, presidente di Renord - e ringrazio il team di Orefin (Orefici Finance), lo Studio Bergomi-Deponti di Cernusco sul Naviglio, lo Studio Piga Riitano e l'Architetto Marco Magni di Sesto S. Giovanni che ci hanno, come di consueto, affiancato in questa importante acquisizione".



