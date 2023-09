Dacia UP&GO ha conquistato 100.000 clienti

Con l’offerta UP&GO Dacia soddisfa le esigenze dei clienti consentendogli di acquistare un’auto nuova, perfettamente equipaggiata, e con consegna in tempi più rapidi. Così, al momento della configurazione del veicolo, al cliente basta scegliere colore, motorizzazione e concessionario. I numeri parlano chiaro: a due anni dal lancio, UP&GO ha consentito di effettuare oltre 100.000 consegne ai clienti. Nello specifico, questa formula è stata scelta dal 12% degli acquirenti di Sandero Stepway, e dal 32% dei clienti Duster, arrivando a raggiungere il 50% delle preferenze tra chi ha acquistato Jogger.

Lanciata a settembre 2021 in 4 Paesi, Francia, Spagna, Italia e Germania, quest’offerta, inizialmente appannaggio solo di Duster, è stata estesa nel 2022 a Romania, Belgio, Marocco, Portogallo e, di concerto, anche ad altri modelli quali Jogger e Sandero Stepway. Il successo commerciale ha portato Dacia ad estenderla, nel 2023, in Polonia, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, e Regno Unito, ed ad arricchirla, in Romania, del modello Logan. In Italia, la formula d’acquisto UP&GO è abbinata alle unità ECO-G 100 e DCi 115 4x2 per la Duster, ed alle motorizzazioni ECO-G 100 e TCe 110 per la Jogger e la Sandero Stepway.

