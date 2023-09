Colosso camper Westfalia torna in Usa con veicoli Stellantis

Lo storico marchio tedesco di veicoli da campeggio Westfalia tornerà nel 2024 nel mercato statunitense, ma lo farà abbandonando le tradizionali trasformazioni di furgoni Volkswagen e Mercedes, avendo invece optato per una gamma basata su modelli Stellantis.

La novità è stata annunciata da Westfalia - che dal 2010 fa parte del gruppo francese Rapido - in vista dell'apertura dell' Elkhart RV Dealer Open House (25-29 settembre), il più grande evento dedicato al settore commerciale dei camper in America del Nord.

La gamma comprenderà inizialmente due conversioni realizzate rispettivamente sul Fiat Ducato (è il già noto modello Columbus 601D) e sul Ram ProMaster, anch'esso veicolo commerciale di origine italiana, pur essendo assemblato in Messico.

Per la fabbricazione, Westfalia si avvarrà del suo marchio canadese di camper Roadtrek (acquisito nel 2019) e che vanta già importanti esperienze proprio sul Ram ProMaster. I Westfalia del ritorno in Usa usciranno dunque dallo stabilimento di Kitchener nell' Ontario.

L'offerta dei due modelli base di Stellantis è legata alle loro caratteristiche meccaniche e alle loro portate. Il Ram ProMaster monta infatti un Pentastar V6 benzina da 3,6 litri di ultima generazione (276 Cv) ed arriva a un carico utile di 2.333 kg; mentre il Fiat Ducato, motorizzato per quel mercato con il super-efficiente turbodiesel 3,0 litri, ha un carico utile massimo di 1.475 kg.

Il ritorno di Westfalia in Usa con modelli derivati da furgoni Stellantis rappresenta una importante opportunità di ulteriore espansione del Gruppo nel mercato recreational vehicles (RV). Questo perché - secondo le stime degli analisti - negli Stati Uniti il valore del settore crescerà dai 18,4 miliardi di dollari del 2023 a circa 27 miliardi nel 2028. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 ha visto il massimo storico con 483.672 unità vendute, che rappresentano un aumento del 33,8% rispetto al 2020. Cifre che dimostrano come in Usa cresca il numero delle persone che si rivolgono ai camper sia per piacere che per lavoro. Previsioni di forte crescita anche per il mercato del noleggio, che nel 2021 ha generato un business da 2,92 miliardi di dollari.

