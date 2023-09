Bosch punta sulla formazione, +50% di partecipanti ai corsi

Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, ha varato un mega-piano per la formazione e l'aggiornamento del personale che già nella prima metà dell'anno ha registrato un aumento del 50% della partecipazione rispetto al 2022.

"Bosch affronta queste sfide come datore di lavoro impegnato - ha detto Stefan Grosch, membro del Cda e direttore del settore delle relazioni industriali - e lo fa concentrandosi sulla formazione e sul miglioramento delle competenze, nonché sulla tecnologia intelligente che semplifica il lavoro dei dipendenti".

Nel 2022, l'azienda ha organizzato più di 30mila seminari di formazione in tutto il mondo, a cui hanno preso parte oltre 520mila associati Bosch e oltre 130mila partecipanti hanno potuto acquisire conoscenze sulle tecnologie del futuro come l'elettromobilità, l'ingegneria del software e l'Industria 4.0.

"Questo impegno per la formazione non si ferma ai cancelli dello stabilimento aziendale - ha sottolineato Grosch - con accademie, centri di aggiornamento e corsi di formazione, Bosch offre anche ad altre aziende, clienti e parti interessate l'opportunità di acquisire conoscenze".

"In tema di Industria 4.0, ad esempio, l'azienda offre oltre 100 programmi di formazione Bosch sulla digitalizzazione e la connettività nella produzione disponibili esternamente attraverso Bosch Connected Industry, Bosch Rexroth e vari istituti di formazione".

La necessità di coltivare il talento individuale per il successo collettivo è sottolineata dalla stessa Commissione europea: tre quarti delle aziende nell'Unione segnalano difficoltà nel trovare lavoratori qualificati e solo il 37% degli adulti intraprende regolarmente un ulteriore sviluppo professionale.

"Bosch promuove l'apprendimento permanente. Questa è la chiave per un successo professionale e aziendale duraturo - afferma Grosch - ed è anche essenziale per la produzione economica di un Paese".

Bosch offre a tutti i dipendenti l'opportunità di sviluppo professionale. Nel 2022 i collaboratori Bosch hanno frequentato in media da uno a due corsi di formazione, inoltre hanno completato da due a tre corsi basati sul Web. Circa 6.000 seminari si occupano di tecnologie del futuro e durano in media due giorni e sono particolarmente approfonditi.

"La digitalizzazione spesso determina non solo l'argomento e il contenuto dei corsi di formazione, ma anche la loro forma - afferma Tanja Rückert, chief digital officer di Bosch e membro del consiglio di amministrazione - nel 2022 i corsi online hanno rappresentato due terzi di tutte le ore di formazione per i dipendenti Bosch. E ciò consente l'apprendimento indipendentemente dal luogo e dal tempo e offre alle persone la possibilità di sperimentare in prima persona nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale".



