Mezzo mld da Gb a Tata Steel, ma 3000 posti di lavoro a rischio

Il governo Tory britannico di Rishi Subak ha annunciato lo stanziamento pubblico di mezzo miliardo di sterline a sostegno dei piani di de-carbonizzazione dello stabilimento siderurgico rilevato a suo tempo dal colosso indiano Tata Steel a Port Talbot, in Galles, maggiore acciaieria superstite del Regno Unito. Il piano, che prevede l'impegno dell'azienda a investire a sua volta 700 milioni per ridurre le emissioni nocive, s'affianca peraltro a una ristrutturazione da cui deriveranno esuberi stimati al momento fino a 3000 lavoratori in meno: come denunciano i sindacati.

Port Talbot resta una struttura industriale strategica per il Regno, sottolinea la Bbc, ma è anche la fabbrica più inquinante del Paese. Il contributo del governo servirà a finanziare in parte l'introduzione di nuovi altiforni elettrici, il cui costo è indicato in 1,25 miliardi di sterline.

L'obiettivo è arrivare a una riduzione dell'85% delle emissioni partorite dallo stabilimento gallese, in modo da contribuire a un 22% di calo dell'inquinamento nell'intero Galles e al taglio del 7% nazionale britannico previsto sullo sfondo degli impegni internazionali assunti da Londra nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici.

Kemi Badenoch, ministra dell'Industria e del Commercio del governo Sunak, ha parlato del piano annunciato oggi come di "un pacchetto storico di aiuti da parte del governo" che punta "non solo a proteggere posti di lavoro qualificati in Galles, ma anche a sostenere la crescita dell'economia del Regno Unito in generale e ad assicurare nuovi successi all'industria dell'acciaio". Mentre Natarajan Chandrasekaran, presidente del gruppo Tata, ha salutato "un momento cruciale per il futuro" del settore siderurgico sull'isola.

Stephen Kinnock, deputato dell'opposizione laburista eletto alla Camera dei Comuni nel collegio che comprende il territorio di Port Talbot, ha da parte sua commentato il piano come "un atto dovuto da tempo", ma comunque insufficiente; non senza criticare il governo Tory per non avere a suo dire "consultato adeguatamente il sindacato".



