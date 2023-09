Leader valutazioni usato Autovista acquistato da JD Power

La statunitense JD Power leader globale nell'analisi dei dati del settore automotive, ha annunciato l'acquisizione di Autovista, gruppo britannico specializzato a livello paneuropeo e australiano nelle valutazioni dell'usato, nei dati di mercato, nelle analisi dei costi e negli approfondimenti di settore.

Questa operazione - di cui nn è stato precisato l'aspetto finanziario - integra i punti di forza di JD Power nella valutazione dell'usato e nei dati e analisi dettagliati sulle specifiche dei veicoli, ampliando al contempo la sua presenza in altri mercati che non erano presidiati direttamente.

Autovista opera in Europa e in Australia. oltre che con il suo marchio attraverso altre aziende leader come Glass's, Schwacke, R›dboka, Ev-volumes.com e con Eurotax, quest'ultima operante con successo in Italia (è il rifermento nelle quotazioni dell'usato) dal 1978.

L'accordo - si legge nella nota - crea un forte valore per i clienti di entrambe le società riunendo l'analisi completa del mercato europeo e australiano del Gruppo Autovista con i set di dati di analisi predittiva e valutazione ed esperienze del cliente di JD Power, che va ricordato, stila ogni anno accurate classifiche sul gradimento degli utenti.

Queste offerte complementari forniranno ai produttori di auto (Oem), ai concessionari, agli assicuratori e alle società finanziarie - oltre che agi utenti finali - una visione globale delle tendenze che influenzano il settore e allineare in tempo reale le strategie di vendita con le dinamiche di mercato.

"Valutazioni precise e specifiche dettagliate dei veicoli - ha affermato Dave Habiger, presidente e ceo di JD Power - sono il fondamento centrale di ogni strategia basata sui dati nell'industria automobilistica, come l'ottimizzazione della produzione, il calcolo dei valori residui indispensabili anche per le assicurazioni".

"Le risorse di JD Power e del Gruppo Autovista creeranno soluzioni di valutazione e previsione veramente complete e globali".

Il nuovo interesse del 'colosso' JD Power - a sua volta controllato dalla Thoma Bravo LLC di Chicago che gestisce un patrimonio di 120 miliardi di dollari - si spiega, sottolineano gli analisti, con le dimensioni del business globale dell'auto e con le prospettive di forte crescita del settore dell'usato.

Nel 2022 nel mondo si sono venduti veicoli nuovi per 2.950 miliardi di dollari mentre il mercato dell'usato si è attestato a 1.480 miliardi.

Per effetto della transizione della mobilità, l'allungamento della vita delle auto ed altri fattori globali, le previsioni indicano per questo comparto un vero boom, tanto da raddoppiare il valore delle transazioni che dovrebbero raggiungere i 2.850 miliardi nel 2032.

