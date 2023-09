Otokar acquisisce Mauri Bus System

Otokar, società del Gruppo Koç, ha acquisito l'italiana Mauri Bus System, che già dal 2010 opera in Italia come concessionario della società turca. L'azienda italiana, segue la vendita e il post vendita sul territorio e a oggi ha già consegnato oltre 700 autobus Otokar. Attualmente Otokar ha quattro controllate estere e le esportazioni rappresentano oltre il 70% del fatturato dell'azienda. Con questa acquisizione Otokar va ad aggiungere una controllata italiana alle sue attività europee, al fianco delle società già presenti in Francia e Romania. "Siamo molto lieti di accogliere Mauri Bus System all'interno del gruppo Otokar. Con questa acquisizione facciamo fare un salto di qualità alla nostra già positiva partnership, che dura da quasi 13 anni. Da sempre il fattore principale del successo di Otokar è stato l'approccio verso il cliente. Con l'acquisizione saremo più che mai vicini ai nostri clienti in Italia e sapremo capire ancora meglio le loro esigenze e aspettative" ha dichiarato Kerem Erman, vice direttore generale di Otokar. "Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte di Otokar, un brand di respiro globale. Sono certo che con questo accordo Otokar rafforzerà la sua presenza sul mercato italiano sul fronte della vendita e del post-vendita" le parole di Umberto Mauri, amministratore unico di Mauri Bus System.



