Bmw, nel 2028 (forse nel 2030) 50% vendite modelli elettrici

Come ha dimostrato nelle varie crisi che si sono succedute negli ultimi anni, Bmw fa affidamento sulla solidità finanziaria, sulla sua adattabilità alle situazioni e sulle forti partnership con fornitori e dealer per affrontare i prossimi passi della transizione industriale, senza che questo influisca sui risultati.

"Per le prossime gestioni vogliamo restare nella forchetta dell'8-10% di ritorno - ha detto in una intervista all'ANSA Walter Mertl neo nominato chief financial officer di Bmw - senza rinunciare a crescere" per realizzare senza stress del sistema "risultati positivi come negli ultimi tre anni" e proseguire nel programma di investimenti legati alla transizione verso l'elettrico.

Il problema, ha ribadito Mertl, è che "al momento è difficile predire la futura accettazione dei modelli elettrici da parte dei clienti". Per questo Bmw sta "lavorando in un corridoio che tenga conto sia dell'ipotesi di una crescita rapida degli Ev, ma anche di una più lenta".

Gli scenari prevedono rispettivamente "che si arrivi al 50% di vendite di modelli solo elettrici già intorno al 2028-2029 oppure che per questa quota si debba attendere il 2030 ed oltre". Al momento le previsioni di Bmw indicano per il 2023 un 15% di modelli Ev venduti rispetto al totale, quota che dovrebbe salire al 20% nel 2024. Ricordiamo che lo scorso anno le immatricolazioni di auto elettriche erano arrivate al 9%.

Mertl ha confermato ad Ansa che questa trasformazione del portfolio e quindi del sistema industriale potrà essere affrontata realizzando il pareggio dei margini tra modelli Ice e modelli Ev.

Ci aspettiamo margini progressivamente crescenti già dal 2026 in poi, cioè quando la Neue Klasse sarà sul mercato - ha detto il Cfo di Bmw".

"Con l'aumento dei prodotti con la sesta generazione del nostro propulsore elettrico saremo in grado di assorbire la differenza nel costo industriale che vede il motore elettrico meno caro dell'Ice ma la batteria molto più costosa rispetto alla tecnologia tradizionale".

Per Mertl non dovrebbero esserci invece cambiamenti nel numero complessivo degli occupati. "Oggi abbiamo 150mila collaboratori - ha detto - e se è vero che nelle linee di montaggio lavoreranno meno persone" per la maggiore semplicità costruttiva dei modelli elettrici "dovremo aumentare il numero dei collaboratori nell'ambito dei servizi e dell'intelligenza artificiale. Resteremo 150mila".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA