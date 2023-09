Volkswagen ferma fabbrica in Portogallo fino al 12 novembre

Da ieri, 11 settembre, la fabbrica Autoeuropa di Palmela, in Portogallo, ha sospeso al 100% la sua produzione di automobili, portando quasi 4.000 operai in cassa integrazione (con una riduzione salariale del 5%) e interrompendo la collaborazione con un altro centinaio di lavoratori con contratto a tempo determinato. Il motivo per cui questo pilastro della produzione industriale portoghese ferma la sua catena di montaggio è la mancanza di un pezzo meccanico del motore, una ruota dentata prodotta in una fabbrica della Slovenia colpita dalle inondazioni di agosto. Altre cinque fabbriche Volkswagen, quattro in Germania e una nella Repubblica ceca, sono state colpite da questa interruzione nella catena di distribuzione, ma un'interruzione totale che, stando alle previsioni attuali, dovrebbe durare fino al 12 novembre, riguarda solo Palmela, centro specializzato nell'assemblaggio del modello T-Roc per tutti i mercati mondiali (a eccezione di quello cinese). "Due mesi di interruzione avranno un peso enorme sulla crescita del nostro Pil e delle nostre esportazioni", ha dichiarato il primo ministro António Costa. Nata nel 1991 da una joint venture tra Ford e Volkswagen e oggi proprietà al 100% della casa automobilistica tedesca, Autoeuropa negli ultimi anni ha sempre registrato un fatturato intorno all'1,5% del Pil nazionale e rappresenta poco meno del 5% del complesso delle esportazioni portoghesi.



