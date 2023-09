Bmw investe 600 milioni di sterline per le Mini elettriche

Con un annuncio Bmw group ha dichiarato che investirà oltre 600 milioni di sterline negli stabilimenti Mini di Oxford e Swindon. Nello specifico, lo stabilimento di Oxford sarà deputato a produrre due nuovi modelli full electric del brand, la Mini Cooper 3 porte e la Mini Aceman, a partire dal 2026. Mentre a Swindon avverrà lo stampaggio delle carrozzerie, come prevede un piano che porterà la produzione ad essere esclusivamente elettrica entro il 2030, quando il gruppo Bmw avrà speso oltre 3 miliardi di sterline per gli stabilimenti di Swindon, Hams Hall e Oxford a partire dal 2000. "Con questo nuovo investimento lo stabilimento di Oxford sarà pronto per la produzione della nuova generazione di Mini elettriche - ha dichiarato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG responsabile della produzione - un passo in più sulla strada per la produzione di auto puramente elettriche in futuro".



