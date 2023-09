Anfia stima produzione autoveicoli 2023 sotto 1 milione

I volumi della produzione di autoveicoli nel 2023 dovrebbe avvicinarsi alle 900.000 unità (+13% circa rispetto al 2022), "restando così ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia e del valore-soglia di 1 milione di unità prodotte, l'ideale per sostenere gli investimenti della filiera della componentistica e assicurarne, così, la competitività". E' la stima dell'Anfia. "A luglio, l'indice della produzione automotive italiana - spiega il direttore Gianmarco Giorda - registra un ulteriore rialzo (+11%). Nel dettaglio, l'indice della fabbricazione di autoveicoli si mantiene in crescita a doppia cifra nel mese (+18,4%), soprattutto grazie al significativo aumento, del 92,1%, registrato a giugno, secondo i dati preliminari di Anfia, dalla produzione di autovetture, che chiude i primi sette mesi a +22,1% superando le 347.000 unità. L'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, invece, prosegue il trend positivo di giugno (+3,3%) pur chiudendo il cumulato gennaio-luglio 2023 ancora in lieve ribasso (-0,3%)".





