Mirafiori green, nasce il Battery Technology Center

Mirafiori diventa una fabbrica green. Nasce il Battery Technology Center, primo centro mondiale di Stellantis per i test sulle batterie per i veicoli elettrici di tutta Europa. Un altro centro analogo nascerà in Canada. A regime lavoreranno a Mirafiori circa cento dipendenti altamente specializzati, in futuro potrebbero esserci assunzioni. L'investimento è di 40 milioni di euro.

Nel centro che ha una superficie di 8.000 metri quadri - ha spiegato la responsabile Paola Baratta - si effettuano test fino a 47 batterie contemporaneamente, numero che può salire fino a 96. I test effettuati da aree climatiche dove si passa da -40 a +60 gradi al ritmo di 20 gradi al minuto. Normalmente durano quindici giorni, ma possono andare avanti fino a un anno.

"E' in corso una trasformazione profonda in cui ci impegniamo a essere una delle aziende di successo, vogliamo che i nostri prodotti e servizi siano i più attrattivi per il mercato. Vogliamo ridurre i costi delle auto elettriche, lanceremo quest'anno un veicolo elettrico molto accessibile" ha detto Ned Curic, responsabile Tecnologie di Stellantis, presentando la strategia del gruppo. Presenti a MIrafiori il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e i sindacati.

Il cuore del Battery Technology Center di Mirafiori è costituito da 32 camere climatiche - 24 camere walk-in per i test dei pacchi batteria e 8 camere per l'effettuazione di prove sulle celle. All'interno delle 24 camere walk-in è possibile controllare le condizioni ambientali regolando umidità e temperatura in un intervallo compreso tra -40 e 60 gradi Celsius con una variazione massima di 20 gradi al minuto. Il centro è in grado di testare fino a 47 pacchi batteria in parallelo. Progettato per una futura espansione, il sistema di alimentazione del centro può gestire fino a 1,2 chilovolt (kV) e 2,2 megawatt (MW) per cella di prova. Nelle otto camere riservate alle celle è possibile testare fino a 96 elementi in parallelo. Questa parte del Technology Center sarà dedicata in particolare allo studio di nuove composizioni chimiche e delle caratteristiche comportamentali delle celle per uno sviluppo futuro. Nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con veicoli Bev in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti. Per raggiungere tali obiettivi commerciali, l'azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie, da supportare con sei stabilimenti di produzione di batterie in Nord America e in Europa. Stellantis sta lavorando per diventare un'azienda a zero emissioni di anidride carbonica in tutti gli ambiti entro il 2038, con una compensazione a una cifra per le emissioni rimanenti.

