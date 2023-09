Mercato GB, cresce in agosto 24,4% per boom vendite flotte

Nonostante l'incertezza normativa che minaccia la futura stabile crescita del mercato le vendite di auto in Gran Bretagn hanno confermato il trend positivo in agosto con 85.657 immatricolazioni e un aumento del 24,4%.

Questo in contrasto con l'abitudine di molti acquirenti che attendono fino al cambio della numerazione della targa di settembre.

Come segnala l'analisi della Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt) le auto 100% elettriche sono arrivate alla quota di mercato mensile più alta dell'anno, con il 20,1% delle vendite.

A livello globale l'aumento di agosto è attribuibile a un'impennata delle immatricolazioni delle grandi flotte, salite del 58,4% a 51.951 unità, mentre le immatricolazioni delle imprese sono cresciute del 39,4% a 1.635 unità. Al contrario, la domanda privata si è attenuata del -8,1%, rispetto a un mercato 2022 limitato dall'offerta.

La domanda di veicoli elettrificati ha continuato a crescere, rappresentando quasi 4 auto nuove su 10 (37,8%) con gli ibridi plug-in aumentati in modo significativo del 70,0%, fino a rappresentare il 7,7% delle nuove immatricolazioni.

I volumi dei modelli ibridi sono rimasti relativamente stabili con un aumento del 6,8%, pari al 10,0% del mercato.

Tuttavia, a meno di quattro mesi dalla prevista introduzione di un mandato per i veicoli a emissioni zero, l'industria non ha ancora visto la proposta di regolamento.

"Con l'industria automobilistica che inizia un secondo anno di crescita - ha detto Mike Hawes, amministratore delegato di Smmt - la ripresa grazie ai veicoli elettrici che danno energia al mercato. Ma con le nuove regole sui veicoli a emissioni zero che entrerà in vigore tra meno di 120 giorni, i produttori attendono ancora i dettagli".

"Le imprese non possono pianificare sulla base di consultazioni, hanno bisogno di certezze. E ora più che mai il Governo deve abbinare l'azione all'ambizione, garantendo che ci siano gli incentivi e le infrastrutture in atto per convincere gli automobilisti a effettuare il passaggio".

