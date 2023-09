Stabilimento Fiat in Algeria inizierà a produrre a dicembre

La prima auto della fabbrica Fiat di Orano, nell'ovest dell'Algeria, sarà prodotta il prossimo dicembre. Lo ha detto il Ministro dell'industria algerino, Ali Aoun, durante una visita allo stabilimento Fiat di Tafraoui, nei pressi di Orano, secondo media locali algerini, tra cui il sito SabqPress.

Il ministro algerino ha affermato che l'impianto del gruppo Stellantis produrrà 30.000 automobili Fiat all'anno. Da parte sua, Samir Cherfan, direttore esecutivo di Stellantis in Medio Oriente e Africa, ha affermato in un comunicato che "siamo orgogliosi di celebrare oggi il completamento dei lavori di infrastruttura per lo stabilimento di Tafraoui. Abbiamo rispettato gli impegni presi mobilitando tutte le risorse a nostra disposizione, grazie al costante sostegno delle autorità in tutte le fasi del progetto".

"Questa fase costitutiva non rappresenta solo il rispetto dei nostri impegni in termini di scadenze, ma contribuisce anche a consolidare la nostra ambizione di diventare lo strumento di sviluppo dell'industria automobilistica in Algeria", ha aggiunto.



