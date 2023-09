Riflettori puntati su programma eFuel di Stellantis e Aramco

Dopo l'annuncio di ieri, relativo alla collaborazione per sviluppare e controllare la compatibilità degli eFuel in 24 famiglie di motori termici prodotti dai brand del Gruppo fino al 2014, Stellantis e Aramco hanno offerto l'opportunità di chiarire molti dettagli di questo ambizioso programma.

Nel ribadire che dopo il 2030 non presenterà più veicoli termici in Europa, Stellantis ha sottolineato come questa iniziativa punti a mantenere operativi, con un ridotto impatto sulla CO2, milioni di veicoli Euro 6 già prodotti dal 2014 in poi e tutti quelli che lo saranno fino al 2030 e che, alla data del 2050, circoleranno ancora sulle strade europee.

Per questo programma - che "prevede un investimento nell'area dei double digit milions" sono stati avviati collaudi e test da parte di Stellantis (e condivisi con Aramco) sugli eFuel nell'ambito delle emissioni, dell'avviamento a freddo, della potenza erogata, dell' affidabilità, della diluizione del lubrificante e della tenuta del serbatoio del carburante, delle tubazioni e dei filtri.

E Stellantis ha confermato che questo programma coinvolge, oltre alle normali autovetture e ai veicoli da trasporto leggeri e pesanti, anche il mondo delle 'alte prestazioni' compre le Formula 1, le vetture delle gare Le Mans ed i rally. "In occasione della 24 Ore di Le Mans Classic - è stato precisato - abbiamo testato gli eFuel anche su vetture d'epoca. Ma questo mercato partirà solo dopo che sarà stata avviata la mass production".

Stellantis e Aramco divulgheranno a breve gli elenchi dei modelli e delle versioni che potranno utilizzare l'eFuel al posto della benzina, ma "la ricerca prevede anche attività Bilbao, in Spagna, dove si sta esplorando la produzione di gasolio sintetico a basso contenuto di carbonio". Sul tema della compatibilità della soluzione eFuel rispetto i programmi di decarbonizzazione fissati dalla Eu, è stato detto nella round table che i carburanti sintetici "non sono un'alternativa alla elettrificazione ma una soluzione per intervenire sul parco circolante".

Impossibile dare al momento una risposta al tema del costo dell'eFuel alla pompa. Gli esperti di Stellantis ed Aramco hanno ricordato che il problema va slittato in produzione, trasporto e fiscalità, tema quest'ultimo su cui si starebbe impegnando l'Unione europea.

Per Aramco un sostanziale contributo all'allineamento del prezzo dell'eFuel con quello della benzina potrebbe venire dal "retrofitting, abbastanza semplice, delle attuali raffinerie di petrolio" soprattutto se situate in zone del globo dove sono diffuse le fonti energetiche rinnovabili. Ed un ulteriore passo in avanti potrebbe venire dall'impiego come vetture energetico dell'etanolo.

