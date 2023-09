Pininfarina in Polonia, 'il design fa la differenza'

"La scelta di venire in Polonia è dettata in primo luogo dalla consapevolezza di quanto è importante il design che può davvero fare la differenza dal punto di vista del successo di un prodotto". Lo ha detto il Senior Vice President Sales & Marketing di Pininfarina, Giuseppe Bonollo, a margine di una presentazione al 32/o Forum Economico di Karpacz in Polonia, in cui ha anche accennato alla partnership nata nello scorso marzo con la ElectroMobility Poland per il design di tre auto elettriche del nuovo marchio polacco Izera.

"Il prodotto di cui parlo - ha spiegato all'ANSA - è da intendersi in base alla nostra diversificazione che è avvenuta negli anni non solo come prodotto automobile che resta il nostro core business, ma anche come i nuovi mezzi di trasporto, come il People Mover, premiato ieri allo IAA di Monaco insieme al nostro cliente Holon del gruppo Benteler, che abbiamo disegnato e portato allo scorso Ces di Las Vegas; poi l'architettura e i prodotti di consumo, oltre alle esperienze che molto spesso sono digitali perchè l'altra consapevolezza crescente che ormai non si può più parlare soltanto di un prodotto, ma di una esperienza complessiva che le aziende vogliono dare ai loro clienti finali.

E noi siamo in grado di disegnare gli aspetti fisici, esperienziali e digitali di queste esperienze".

"Il secondo aspetto - ha sottolineato - che sicuramente non è secondario, ma di grande attualità è che abbiamo una partnership strategica con Electromobility Poland, azienda importante nascente in Polonia, come primo costruttore domestico di vetture che nascono elettriche: stiamo disegnando tutta la gamma di vetture per loro, ma la collaborazione è importante perchè non lo stiamo facendo solo con loro, visto che hanno un accordo con Geely, costruttore cinese, per ricevere in licenza la cosiddetta piattaforma elettrica su cui verranno sviluppate le loro vetture. Quindi si tratta di collaborazioni globali che sono estremamente importanti che porteranno dei nuovi prodotti sul mercato e noi siamo molto felici di essere parte di questa partnership".



